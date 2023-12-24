Ubisoft تمنع المتسللين من سرقة 900 جيجابايت من البيانات

تعرضت خدمات Ubisoft الداخلية للاختراق في خرق أمني هذا الأسبوع عندما حاول المتسللون سرقة 900 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك بيانات مستخدم Rainbow Six Siege، وفقًا لـ VX-Underground. اكتشفت Ubisoft الاختراق بعد 48 ساعة، وتمكنت من إلغاء وصول المتسللين قبل أن يتمكنوا من استخراج البيانات بنجاح.

وفي بيان لـ BleepingComputer، قالت Ubisoft: "نحن على علم بحادث مزعوم يتعلق بأمن البيانات ونقوم حاليًا بالتحقيق فيه. ليس لدينا المزيد لنشاركه في هذا الوقت." نشر VX-Underground لقطات شاشة منقحة شاركها المهاجم والتي يُزعم أنها تظهر وصوله إلى محادثات Microsoft Teams وخادم Ubisoft SharePoint وConfluence وMongoDB Atlas. كتبت VX-Underground في منشور على موقع X: "لم يشارك ممثل التهديد كيفية حصوله على الوصول الأولي". "عند الدخول، قاموا بمراجعة حقوق وصول المستخدمين وأمضوا وقتًا في مراجعة Microsoft Teams وConfluence وSharePoint بدقة."



وفقًا لـ VX-Underground، فإن محاولة المهاجمين للحصول على بيانات مستخدم Rainbow Six Siege باءت بالفشل. ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانوا قادرين على الحصول على أي معلومات حساسة قبل أن تغلق Ubisoft الأمر برمته.