تفاصيل احتفال المارونية في مصر بعيد الميلاد.. شاهد

شهد منذ قليل، مطران الطائفة المارونية جورج شيحان، القداس الالهي الاحتفالي بمماسبة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية.

شاركه عدد من الآباء الكهنة نادر جورج، نبيل هب الريح وجو طيره وجورج خطار حيث قدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار.



وقدم مطران الكنيسة المارونية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد والذي أناب عنه السيد محمد عاطف امين عام رئاسة الجمهورية، والعميد ايمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



كما هنأ المطران جورج شيحان الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة لفخامته، لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الانسانية واحترام الاخر والتنوع ، كما نصلي من اجله ومن اجل كل المسؤولين السياسيين والعسكريين .

وقال المطران عند ميلاد المسيح "النور الذي يخرق الظلمات، يمحي الكابة والحزن واليأس، ويحرر أسري الذات وأسري البشر والأيديولوجيات، نوره يشعل الإيمان ، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة . فتمت نبوءة اشعياء.



وأضاف "شيحان" قائلا:" يسعدني في هذه المناسبة أن اعرب لكم باسم أبرشية القاهرة المارونية وأقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، مخلص العالم وفادي الإنسان، بهجة القلوب ورجاء الشعوب".

كما استرسل في سرد كلمته قائلا :"ومن مدينة بيت لحم انطلقت رسالة السلام لتصل إلي كل انسان، وانطلقت رسالة المحبة لتمتد يد كل إنسان نحو أخيه في الانسانية وأيضاً انطلقت رسالة الفرح التي ستعطي لكل منا معنا لوجوده'.



شارك كل من السفير علي الحلبي سفير لبنان في جمهورية مصر العربية، الدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب عن الظاهر، الاستاذ ابراهيم المصري امين حزب مستقبل وطن بالظاهر ، النائب النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ والوفد المرافق له، واللواء أحمد جمال رئيس حي الوايلي والظاهر.

وايضا عدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والمجتمع المدني

الذي حرصوا على الحضور الى أبرشية القاهرة المارونية لتقديم التهنئة وفد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مندوبه عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، كما ارسل ايضا الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وعضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفدا من كهنة الايبارشية لتقديم التهنئة.