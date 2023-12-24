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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

قافلة طبية شاملة من مستشفيات طب الأزهر بأسيوط لمركز ومدينة القوصية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم فرع جامعة الأزهر بأسيوط قافلة طبية لمدينة القوصية ضمت تخصصات متنوعة؛ حيث تم الكشف والتشخيص لمئات من المرضي في مختلف التخصصات الطبية.

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نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمي لوحدة القرنية بطب أسيوط

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وأوضح فرع جامعة الأزهر، أنه تم أيضًا صرف  الأدوية اللازمة لجميع المرضي بالمجان، وعمل تحاليل لقياس السكر، والاطمئنان على ضغط الدم، ومعدل نسبة الأكسجين بالدم لكبار السن، ومتابعة وتشخيص حالات الأطفال، إضافة إلى تحويل العشرات من الحالات التي في حاجة لمزيد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية وإجراء العمليات الجراحية لمستشفيات طب الأزهر بأسيوط.

وقد قدم أهالي القوصية للأطباء المشاركين في القافلة وللأزهر الشريف وقياداته الشكر والتقدير.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمي لوحدة القرنية بطب أسيوط

على صعيد متصل افتتح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، فعاليات اليوم العلمي بوحدة القرنية، والذي ينظمه قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بنين أسيوط برئاسة الدكتور محمد المدثر، رئيس القسم.

جاء ذلك بحضور  الدكتور أسعد نور الدين، الأستاذ بقسم الرمد، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد منير، أستاذ بقسم الروماتيزم، وبمشاركة عدد كبير من السادة الأطباء من داخل فرع الجامعة وخارجه.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة للوجه القبلي، بالجهود الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع الطبي في مستشفيات فرع الجامعة بأسيوط، خاصة بقسمي: طب وجراحة العيون، وقسم الروماتيزم، وهما من الأقسام المتميزة في صعيد مصر، داعيا إلى المزيد من الورش التدريبية والجلسات العلمية التي تتابع كل ما هو جديد في المجالات الطبية مما يعود بالنفع على المريض والطبيب.

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