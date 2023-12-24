عادات غذائية تهدد الشعر وتسبب تساقطه

حذر الأطباء من اتباع نظام غذائي صعب لفقدان الوزن، قد يتسبب في حالة إجهاد جسدي أو عاطفي، وبالتالي يتسبب سوء التغذية في تساقط الشعر بشكل دائم.

علاقة سوء التغذية بتساقط الشعر

ويوضح الأطباء أنه في حالة نقص السعرات الحرارية، يتضمن معظم الشعر دورة نمو، وبعد ذلك يسقط لإعطاء نمو جديد، ولكن الشعر الجديد لن يظهر لأنه ليس لديهم ما يأكلونه.

ووفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطانية، فإن نقص نقص تناول اللحوم الحمراء والكربوهيدرات، قد يضر بحالة الجلد، لأنها مصدر أساسي للحديد، ونقصها يساهم في تساقط الشعر ويجعل الجلد عرضة للتهيج.

كما أن الشقوق في الشفاه والطفح الجلدي حول الفم ترتبط أيضا بعدم كفاية تناول العناصر الغذائية، وفي المقام الأول الفيتامينات مثل الفيتامينات A وK وB، لذا شدد الطبيب على أنه من أجل الحفاظ على مظهر صحي ومشرق، والحفاظ على صحة الشعر، من الضروري استهلاك ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون والفواكه والخضروات كل يوم.