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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد سالم: الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في سرية

أحمد سالم المتحدث
أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، الشكر لكل من ساهم في تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات. 

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تعرف على تفاصيل تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أشكر كل من جمال العدل وعمرو الجنايني وطارق السيد والإعلامي أحمد جمال على مساهمتهم في تجديد عقد اللاعب".

 وأضاف: "مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في سرية مطلقة، وجددنا عقود 11 لاعبا من قطاع الناشئين".

وكان أحمد سالم قد أعلن تجديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك قائلاً: " أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة ".

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