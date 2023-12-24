عاجل
لميس الحديدي تقدم حلقة من بيت لحم:"جئنا لنرى كيف يكسوها الحزن" (فيديو) خبير عسكري يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين (فيديو)
الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نقابة الممثلين تطلق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها، على اطلاق اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري للنقابة.

وجاء ذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

أشرف زكي يحصد جائزة الريادة بسبب دوره النقابي


وكان حصد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

قال أشرف زكي، في كلمته علي المسرح عقب التكريم، أنه عن سعيد به قائلا: "ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية".

مواد متعلقة

أحمد داود يستأنف تصوير "الهوى سلطان" بعد انتهائه من "زينهم"

"وش في وش".. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

تعرف على إيرادات فيلم "شماريخ" في شباك التذاكر

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى في هذا الموعد

إيرادات مرتفعة لفيلم "أبو نسب" في شباك التذاكر

نقابة المهن التمثيلية تلغي حفل رأس السنة (تفاصيل)

موعد ومكان حفل تامر حسني في رأس السنة

تفاصيل حفل راغب علامة في رأس السنة
الجريدة الورقية