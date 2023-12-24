نقابة الممثلين تطلق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي.. صور

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها، على اطلاق اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري للنقابة.

وجاء ذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

أشرف زكي يحصد جائزة الريادة بسبب دوره النقابي



وكان حصد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

قال أشرف زكي، في كلمته علي المسرح عقب التكريم، أنه عن سعيد به قائلا: "ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية".