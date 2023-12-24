ملتقى "أهل مصر" لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بأسوان يصل محطته الأخيرة

وصل قطار الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر" إلى محطته الأخيرة.

وأقيم حفل ختام الملتقى الذى يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى المدينة الشبابية بأسوان.

بدأ الحفل فى السابعة مساء اليوم بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، فى حضور د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للملتقي، وعدد من قيادة الثقافة ومشرفي ومدربي الورش.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.