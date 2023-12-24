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الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد ياسين يقترب من العودة للبنك الأهلي

أحمد ياسين
أحمد ياسين

بات أحمد ياسين مدافع فريق الإتحاد السكندري قاب قوسين أو أدنى من العودة مرة أخرى لصفوف فريقه السابق البنك الاهلي.

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الجونة يتغلب على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

وتوصل مسؤولو البنك الأهلي لإتفاق حول استعادة اللاعب بعدما إبتعد عن المشاركة طوال الفترة الماضية مع الاتحاد.

وغاب أحمد ياسين لفترة طويلة عن زعيم الثغر إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

كما يسعى البنك الأهلي لعقد صفقة تبادلية مع نادي الإتحاد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع إدراتي الناديين.

على جانب آخر دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي معسكراً مغلقاً تحت قيادة مديره الفني طارق مصطفى، إستعداداً لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.

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