راية فودز تُصدر الخضراوات لإسرائيل.. الشركة المصرية توضح الحقيقة

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حقيقة تصدير راية فودز، شركة الخضراوات المصرية منتجاتها إلى إسرائيل.

وهاجم رواد فيسبوك وموقع إكس الشركة بشكل كبير ودعوا إلى مقاطعتها، ما أدى إلى إصدار الشركة بيانا توضيحيا نفت فيه أنها تقصد التصدير المباشر إلى إسرائيل، وأن القصة بأكملها هي التعاقد مع شخص هو من تولى التوزيع بنفسه.



تصدير منتجات زراعية تحمل اسم شركة راية فودز لدولة إسرائيل





وانتشرت صور لتصدير منتجات زراعية تحمل اسم شركة راية فودز لدولة إسرائيل ودون عليها التصدير لمدن إسرائيلية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا للمقاطعة مثل ما حدث مع المنتجات الأخرى التي تدعم إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتعاقد مع العديد من الموردين الوسطاء في مختلف دول العالم، ومن خلال تعاقدات منفصلة عن راية عبر حلقة ثالثة تشمل وجهات البيع النهائية، يقومون بتوزيع منتجات الشركة حول العالم.

والشركة تعاقدت منذ فترة طويلة مع أحد الوسطاء حول العالم، وهي شركة سويدية لتقوم بتوزيع منتجات الشركة دون تحديد الوجهة البيعية أو التدخل في اشتراطات التعاقد.

كما أكدت راية، أنها هى التى قامت بالتعاقد بخصوص المنتجات المنتشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.