وزير الشباب يشهد تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بأبو حماد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب أبو حماد، والذي ينفذ من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، ويستهدف البرنامج المرحلة العمرية من ١٠ وحتى ١٤ سنة بمشاركة ١٢٠ متدرب من النشء بالمعسكر الواحد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، يقدم مفاهيم الوعي الذاتي للفرد، وكيفية مساعدته على معرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في المقابلات العمل، والتعامل مع الآخرين، واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراته، ومعرفة التحديات التى تواجه الشخص وكيفية العمل على تحسينها، واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير، والتدريب على مهارات حل المشكلات وصنع القرار، والتعرف على ماهية القرار ومعرفة أساليب اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية، ووضع الخطط المستقبلية.

وأضاف أن برنامج مشواري يهدف أيضا إلى تمكين الشباب والنشء من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

يشار إلى أن معسكرات برنامج مشواري للنشء، استمرت على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر، بتنفيذ عدد ٣٥ معسكر الذي يستهدف ١٢٠ مشارك من النشء بالمعسكر الواحد، وأثمر البرنامج عن تدريب عدد ٤٢٠٠ مستفيد، وتم التنفيذ بعدد ٣٥ هيئة شبابية من ضمنهم ١٠ مراكز شباب تتبع مبادرة حياة كريمة، وتتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية مثل: معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارة إدارة الوقت، وذلك من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية.

ونفذ البرنامج التدريبي "مشواري" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، ومنسق البرنامج أيمن حمدي.

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