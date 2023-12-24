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الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الوحدة يهزم الرياض بثلاثية مثيرة في دوري روشن السعودي

الوحدة والرياض
الوحدة والرياض

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا هاما علي نظيره الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي. 

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تقدم الفرسان بالهدف الأول بأقدام جواد الياميق في الدقيقة 36 ، ثم أضاف كريم جودوين الهدف الثاني في الدقيقة 82 .

ثم قلص لاعب الرياض صالح آل عباس النتيجة في الدقيقة 86 ، قبل أن يضاعف أوديون إيجالو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 94 ، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف. 

وبهذة النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الخامسة والعشرون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي ، فيما يتوقف الرياض عند المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

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