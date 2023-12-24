منطقة القاهرة تنظم أول بطولة للتجديف والكاياك للشركات

عقدت منطقة القاهرة الكبرى اجتماعا هاما اليوم الأحد، بمناسبة بداية الموسم الرياضي 2023/2024، بحضور الكابتن يحيى السيد، سكرتير عام منطقة القاهرة بالاتحاد العام الرياضي للشركات، ووليد عبد المنعم، المشرف على رياضة التجديف والكاياك بالمنطقة، بالإضافة إلى مجموعة من المشرفين الإداريين والفنيين على رياضة التجديف والكاياك في الشركات والبنوك بالقاهرة.

وفي الاجتماع، أعرب الكابتن يحيى السيد عن دعمه القوي لرياضة التجديف والكاياك، وأعرب عن رغبته في تنظيم بطولة مميزة للتجديف والكاياك خاصة للشركات والبنوك في منطقة القاهرة الكبرى، بهدف تعزيز هذه الرياضة وتشجيع المشاركة فيها وتنشيطها..

حضر الاجتماع عدد من الشركات والبنوك المهتمة برياضة التجديف والكاياك، بما في ذلك شركة شمال القاهرة للكهرباء، وشركة جنوب القاهرة للكهرباء، والشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك تجاري وفا.

يعكس هذا الاجتماع التزام الجهات المشاركة بتعزيز رياضة التجديف والكاياك في مجتمع الأعمال، وبالتأكيد سيكون لذلك تأثير ايجابى على تطوير هذه الرياضة وتشجيع المزيد من الشركات والبنوك على المشاركة في أنشطة رياضة التجديف والكاياك.