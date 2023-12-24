صالح فرهود يجدد طلبه حول إنشاء مجلس استشاري للمصريين بالخارج

بقيادة الرئيس

جدد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس ، طلبه حول وجود مجلس استشاري للمصريين بالخارج يجمع الشخصيات العامة المحبوبة لدى الجاليات المصرية بالخارج التى خدمت مصر من الخارج ولديها شعبية كبيرة وإيجابية فى التعامل معهم بالخارج تحت رعاية رئيس الجمهورية .

كما طالب فرهود، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنه عندما يقوم بزيارة خارجية سواء للدول العربية والخارجية، الإلتقاء برؤساء الجاليات المنتخبة فى الدول التى يقيمون بها ولهم دور كبير في دعم مصر والحفاظ على أمنها القومي بالخارج والإستماع إليهم وهذا يتطلب وجود كيان واحد يمثل الجالية المصرية في المنطقة .

وتابع: " أيضا توحيد الجهود الوطنية لدعم الموقف المصري فى الدول التى نقيم بها فالمصريين يستطيعون عمل الكثير والكثير لمصر بشرط تهيئة المناخ العام لهم داخل وخارج الدولة المصرية التسهيلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الإقتصاد القومي المصري للبلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية بفضل أبنائها فى الخارج ".

يذكر أن رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح كان قد خرج في بث مباشر على صفحته الشخصية على فيسبوك ، ليعلق على المشهد الإنتخابي الذي تم في مصر الأيام الماضية، قائلًا: “إن المصريين أثبتوا حبهم لوطنهم”.

وقال فرهود إن حب المصريين بالخارج لوطنهم ظهر عندما بدأت الانتخابات الرئاسية في الخارج حين خرجوا للإدلاء بأصواتهم للرئيس، حيث ظهرت أصالة المصريين وحبهم لبلدهم وسط تربص العالم ورهانات على الشعب المصري بعدم مشاركته في الانتخابات.

وأضاف فرهود أن المصريين في الخارج اختاروا رئيسهم بكل حب ووطنية، وأثبتوا للعالم كله أن المصريين في الخارج على قلب رجل واحد في حب وطنهم واختيار زعيم هنكمل معاه المشوار حتى 2030.