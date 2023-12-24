الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنه اعتبار من الغد، ستنتهي الأمطار على المناطق الداخلية، ولكن ستستمر أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، لتعود الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، مناشدة ضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك تقلبات جوية منذ 3 أيام أدت لأمطار على محافظة الإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ بدرجات شدة متفاوتة.

الطقس المتقلب أثر على المناطق الداخلية لمحافظات الوجه البحري

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد إلى أن هذا الطقس المتقلب أثر على المناطق الداخلية لمحافظات الوجه البحري، حيث تأثرت القاهرة بنشاط رياح مثيرة للأتربة خلال اليومين الماضيين.

ولفتت إلى أن الأمطار ستعاود للزيادة يومي الأربعاء والخميس، ومن المحتمل أن تصل لأمطار خفيفة محافظة القاهرة.

تشهد البلاد خلال هذه الفترة إنخفاض في درجات الحرارة نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم بانخفاض الحرارة مع سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

وتابعت، هناك بعض الظواهر الجوية التي تضرب البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 20 الصغرى 14

بنهــــا العظمى 20 الصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 الصغرى 13

المنصورة العظمى 20 الصغرى 13

الزقازيق العظمى 20 الصغرى 13

شبين الكوم العظمى 20 الصغرى 13

طنطا العظمى 20 الصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 13

السويس العظمى 22 الصغرى 13

العريش العظمى 20 الصغرى 12