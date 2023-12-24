صحة سوهاج تستجيب لمواطن وتوفر له مكانا بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا

وجه الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بعلاج مواطن من مركز المراغة بمحافظة سوهاج وتوفير مكان له بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام مشدداً علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له .

جاء ذلك استجابة لإستغاثة أحد المواطنين ويدعي م.ع.م عبر إحدي المواقع الإخبارية علي شبكة الإنترنت والتي رصدها المركز الإعلامي بمديرية الصحة و نقلها فوراً لوكيل وزارة الصحة و علي الفور تمت الإستجابة و توفير مكان للمواطن لتلقي جلسات الغسيل الكلوي وعلاجه بمستشفى طهطا العام .

ومن جانبة أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد دعم و اهتمام و تطوير غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبجميع القطاعات الخدمية، مؤكداً أن صحة المواطن السوهاجي وخدمته أهم أولوياته و الهدف الرئيسى له منذ قدومه المحافظة.