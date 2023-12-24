رئيس البنك الزراعى: نستهدف الوصول إلى 120 ألف فرع بالقاهرة والمحافظات

أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى أن البنك يستهدف الوصول بعدد الأفرع خلال العام القادم 2024 الوصول لأكثر من 120 ألف فرع بالقاهرة والمحافظات بجانب التوسع فى استخدام الكروت الذكية وعمليات الدفع الالكترونى، وأوضح فى تصريحات صحفية مؤخرًا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لم تتعرف بعد على مفهوم الشمول المالى. كما أوضح أن البنك يتوسع فى إطلاق الكروت البنكية الذكية مع التوسع فى منح صغار المزارعين للقروض بفائدة بسيطة بدلاً من فائدة كبيرة تصل نسبتها إلى 40٪.

وأشار علاء فاروق إلى أن عدد عملاء البنك على منصة الهواتف الرقمية وصل لأكثر من 55 مليون عميل داخل مصر، وحصد البنك نحو 20 مليار جنيه من تداول المنتجات عبر المنصة الرقمية. كان البنك الزراعى ووزارة التموين قد وقعا مؤخرًا بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى لدعم الورش الخاصة بالمشغولات الذهبية والتى تضم المرحلة الأولى منها نحو 50 ورشة، يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على العمالة الفنية الماهرة التى تعمل بالمشغولات الذهبية، مع زيادة حجم أعمال هذه الورش. يصل تمويل الورشة الواحدة الجادة إلى مليون جنيه شرط أن تنطبق عليها الشروط. وصرح علاء فاروق رئيس البنك الزراعى أن نجاح مشروع «ورشتى» سيساهم فى زيادة حجم أعمال هذه الورش مع خفض تكلفة الاستيراد مع الخارج للمشغولات الذهبية وهو أحد الصناعات فى مصر.