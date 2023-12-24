التجارى الدولى يحصل على الأيزو فى إدارة خدمات التعلم

حصل البنك التجارى الدولى مصر -سى. اى. بى على شهادة الأيزو 29993 المتخصصة والرائدة دولياً فى مجال نظام إدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمى والمعترف بها من قبل عدة مؤسسات عالمية. يعد التجارى الدولى أول بنك فى المصارف والمؤسسات المصرية يحصل على تلك الشهادة المرموقة.

منحت هذه الشهادة إلى قطاع التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالبنك من BSI (British Standards Institution)عن مجمل أعماله للأنشطة التدريبية المتميزة المقدمة للعاملين بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة للسياسات والإجراءات المتبعة بإدارة التدريب تماشيا مع المعايير والأسس المعتمدة فى نظم الإدارة العالمية، تزامنا مع سعى البنك التجارى الدولى المستمر لتحديث الخدمات التعليمة المقدمة لمواكبة أهم المستجدات والتطبيقات العملية وملاحقة الاتجاهات الإبداعية فى العمل المصرفي، وايمانا بالدور الفعال لتدريب وتطوير العنصر البشرى الذى يُعد من أهم ركائز نجاح المؤسسة التى من شأنها تؤثر على تطوير جودة و كفاءة مستوى الخدمة المقدمة و تلبية احتياجات العملاء.