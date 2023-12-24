رئيس الإنجيلية في عيد الميلاد: مصر كانت الوطن الآمن للسيد المسيح.. شاهد

في لفتة إنسانية تعكس مدى تسامح ومحبة الآخر لدى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الذي حرص على مشاركة الطوائف اليوم الأحد، في احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد.

جاء الحفل بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة ٢٠٠ عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الحضور في هذه المناسبة متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام.

وأضاف القس أندريه، خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".