الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

بيرنلي وليفربول
بيرنلي وليفربول

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تحقيق الانتصارات خلاف المواجهات المقبلة، وذلك لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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يورجن كلوب يعلق على مواجهة ليفربول أمام بيرنلي


وكان ليفربول قد تعادل مع آرسنال إيجابيًا، في الجولة الماضية من البريميرليج، ليفقد فرصة تصدر المسابقة.
ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة أمام بيرنلي، وذلك لمواصلة سعيه نحو قمة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تنطلق مواجهة بيرنلي أمام ليفربول في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء بعد غدًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة بيرنلي أمام ليفربول عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة.

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