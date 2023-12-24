كلوب يكشف مركز جوميز الجديد في ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن مركز جو جوميز الجديد مع الريدز.



ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره بيرنلي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



تصريحات يورجن كلوب

يرغب يورجن كلوب في وضع جو جوميز قي مركز الظهير الأيسر، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد سنرى ما سيحدث، لكننب لا أعلم إذا كان سيستطيع اللعب هناك حتى عودة روبيرتسون أم لا".

وتابع: "تسيميكاس تأكد غيابه لفترة طويلة لذا لا أعلم، سنرى، هناك وقت كاف لمعرفة ذلك والتفكير في الأمر".

وأضاف كلوب تصريحاته: "الفريق يحدث به إصابات ونتقبلها جميعًا، لكن الكسر بعظم الترقوة يعد أمر سيء وقاسي، حيث بحاجة لوقت طويل مثلما حدث مع إصابة روبيرتسون الماضية بالكتف، لذلك ستكون محظوظ لتجاوز هكذا أمور".

وأكد كلوب: "سنعتمد على جو جوميز بمركز الظهير الأيسر وسنقوم بحمايته كي يكون جاهزًا للمباريات".

بينما علق على عود جوتا، فقال: "لا أرغب في استبعاد أي أحد لكنه لم يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية، كما أن لدينا حصة تدريبية واحدة فقط قبل موقعة بيرنلي لذا سيكون من المُفاجئ عودته".

واختتم كلوب تصريحاته: "لقد شاهدت جوتا بحصة تدريبية فردية يوم السبت ولم يعد للتدريبات مع الفريق، لم أقوم بالاستفسار من الطاقم الطبي بعد، لكنهم سيخبروني وسأعرف حينها".