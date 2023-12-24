رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد: الوصول لهدنة بغزة الآن أمر صعبة

علقت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، على دور مصر في حرب غزة، مشددة على أن مصر ساهمت بجهد كبير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في حرب غزة، وذلك من خلال التحركات الدبلوماسية وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

الموقف المصري من حرب غزة

وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن المساعي التي اتجهت لها القيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية، موضحة أنه من الصعب الوصول لهدنة جديدة، بسبب التجاوزات للكيان المحتل.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية تلوح بضرورة خروج عدد من العناصر العسكرية للمقاومة، وهذا ما يجعل قادة الحرب في إسرائيل يتهربون من الهدنة، موضحة أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، ولكن إسرائيل لديها خطط تسعى لتنفيذها، ولعل أشهرها الإبادة والتهجير القسري لشعب القطاع.

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، أنه بعد مرور 74 يوما على الحرب المسعورة على أهل غزة وعمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع والتي هي على مرأى ومسمع من الجميع، يظل الموقف المصري ثابتا وصامدا في اتجاهات عدة، منوهًا بأن الحديث من قبل القيادة السياسية بمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو أي مكان أخر كان واضح منذ اللحظة الأولى.

الموقف المصري من حرب غزة

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية أكدت أنها لن تسمح بالتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما رآه من انتهاكات واعتداءات وقصف ومعاناة وإزاحة سكان القطاع إلى الجنوب إلا أنه يتمسك بأرضه، معقبًا: "بنوا الخيم لحماية أنفسهم على برودة الطقس دلالة على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه".

وأوضح أن الموقف المصري صلّب الجبهة الفلسطينية بشكل كبير ولا أحد ينكر الدور المصري في تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بإعلانات إلا أنها اتخذت إجراءات بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي برفضها التهجير أو أي عملية ازاحة، حيث سيترتب عليه أزمات دولية متشعبة.