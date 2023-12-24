رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية نادى أعضاء هيئة التدريس لتكريم الطلاب المتفوقين

نظم نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الزقازيق، مساء اليوم الأحد، الحفل السنوى الحادي عشر، لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة بالشهادات المختلفة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بإستاد الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي الأمين العام للجامعة عميد كلية التجارة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات، وعبد الحميد الطحاوى وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين وأسرهم.

وبدأت فعاليات الحفل الذى قدمه عادل عمران مدير نادى أعضاء هيئة التدريس، ثم السلام الوطني، وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

وخلال كلمته أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بهذا الحفل، موجهاً التهنئة للطلاب المتفوقين المكرمين، مؤكداً أن تفوق الأبناء يأتى نتاجاً لمجهود الأسرة، فرغم ضغوط العمل إلا أن تفوق أبنائهم أكبر دليل على قدرتهم على النجاح فى حياتهم المهنية والشخصية.

وأعرب على فخره بتفوق هؤلاء الطلاب، مشجعاً إياهم على بذل مزيد من الجهد ليصلوا إلى أعلى المراكز العلمية، متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

ورحب الدكتور عبد الحكيم نور الدين برئيس الجامعة وجميع الحضور، موجهاً الشكر للطلاب المتفوقين على تميزهم، والشكر أيضاً لآبائهم الذين هيئوا لهم البيئة الصالحة المناسبة للتفوق وتحقيق طموحهم ليصلوا بأبنائهم لهذا النجاح، كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية، مستعرضاً أيضاً أبرز أنشطة نادى أعضاء هيئة التدريس والتى يقدمها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وخلال فعاليات الحفل، قدم نور الدين الدروع التذكارية لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأمين العام للجامعة، وتكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بواقع ٣ طلاب بشهادة البكالوريوس، و٥ طلاب بشهادة الثانوية العامة، و٥ طلاب بالشهادة الإعدادية، و٦ طلاب بالصف السادس الابتدائى وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز.

وفى ختام الحفل تم التقاط صوراً تذكارية جماعية للطلبة أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

يشار إلى أن جامعة الزقازيق تحرص على إقامة تلك الاحتفاليات بشكل مستمر، لتحفيز الطلاب بجميع المراحل الدراسية على مواصلة التميز والتفوق الدراسي والعلمي.