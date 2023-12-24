الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

احتفالية كبرى لفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية ببرلين .. صور

احتفالية بيت العائلة
احتفالية بيت العائلة المصرية ببرلين

أقام بيت العائلة المصرية في المانيا، ببرلين، برئاسة علاء ثابت، احتفالية كبرى بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وقيادة أمور البلاد بولاية جديدة.

 

وشارك عدد من أبناء ورموز الجالية المصرية بألمانيا في هذا الحفل الكبير، مؤكدين دعمهم وثقتهم في القيادة الرشيدة السياسية بمصر والمتمثلة في الرئيس السيسي قائد البلاد.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إنه قام بتنظيم احتفالية كبرى بفوز الرئيس السيسي مع أعضاء الجالية، مضيفا: “بنبارك للشعب اللي كان ع الوعد مع وطنه ونزل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكل قوة وكثافة للتأكيد على استمرار دعم الرئيس السيسي”.

 

واختتم ثابت، نتمنى التوفيق والنجاح والسداد للرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمال المسيرة والتطور والتقدم نحو الجمهورية الجديدة.


 

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