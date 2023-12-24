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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ قنا يُوجه بالصيانة الدورية لمركبات الحملة الميكانيكية

الحملة الميكانيكية
الحملة الميكانيكية ــ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، رافقه طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية لها ، والموقف الحالي للمركبات المختلفة، مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة السيارات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لاهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام

ووجه المحافظ، بسرعة إجراء أعمال الصيانة الخاصة بالمعدات التى تحتاج لعمرات خفيفة لتعظيم الاستفادة منها.

 

 

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