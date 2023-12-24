الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى

بوابة الوفد الإلكترونية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى”.

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ حفلات إعدام صهيونية بمئات العائلات الفلسطينية بالشوارع ومراكز الإيواء!

ـ الاحتلال يركز عملياته جنوب غزة.. ونتنياهو يواصل العناد رغم خسائر السبت الأسود 

ـ تل أبيب تواجه مقاومة عنيفة وتخوض حرب شوارع شرسة

ـ القاهرة تطالب الأطراف الدولية بوقف الحرب الإسرائيلية

ـ “السيسي” يوجه بتطوير ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين مؤشرات الموازنة العامة

ـ الحوار الوطني ينتظر تحديد موعد بدء المرحلة الثانية

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الجريدة الورقية