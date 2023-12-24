اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى”.
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ حفلات إعدام صهيونية بمئات العائلات الفلسطينية بالشوارع ومراكز الإيواء!
ـ الاحتلال يركز عملياته جنوب غزة.. ونتنياهو يواصل العناد رغم خسائر السبت الأسود
ـ تل أبيب تواجه مقاومة عنيفة وتخوض حرب شوارع شرسة
ـ القاهرة تطالب الأطراف الدولية بوقف الحرب الإسرائيلية
ـ “السيسي” يوجه بتطوير ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين مؤشرات الموازنة العامة
ـ الحوار الوطني ينتظر تحديد موعد بدء المرحلة الثانية