اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تسلم المقاومة الفلسطينية مبادرة لوقف الحرب نهائيًا وتبادل الأسرى”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ حفلات إعدام صهيونية بمئات العائلات الفلسطينية بالشوارع ومراكز الإيواء!

ـ الاحتلال يركز عملياته جنوب غزة.. ونتنياهو يواصل العناد رغم خسائر السبت الأسود

ـ تل أبيب تواجه مقاومة عنيفة وتخوض حرب شوارع شرسة

ـ القاهرة تطالب الأطراف الدولية بوقف الحرب الإسرائيلية

ـ “السيسي” يوجه بتطوير ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين مؤشرات الموازنة العامة

ـ الحوار الوطني ينتظر تحديد موعد بدء المرحلة الثانية