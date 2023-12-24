الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الأهلي يتوج ببطولة منطقة القاهرة للسيدات

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

حصد فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة السلة تحت 16 سنة لقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز الذي حققه على حساب الجزيرة بنتيجة 57-54، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة جامعة حلوان.  

وقدم «ناشئات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، بفضل السرعة في نقل اللعب والرميات الثلاثية.  

وواصل فريق ناشئات سلة 16 سنة بالأهلي عروضه المتميزة، وحصد لقب البطولة بعد سلسلة من العروض القوية خلال الموسم الجاري.

‏‎وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة، وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مسيرة متميزة.

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