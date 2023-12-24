ضوابط الحج السياحي 1445.. موعد نتيجة القرعة

يبحث الراغبون في أداء الحج هذا العام عن موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 1445، خاصة مع تبقي أيام قليلة على آخر موعد للتقديم لـ الحج السياحي 1445 .

تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة منذ يوم الإثنين 20 نوفمبر الماضي، وحتى 4 يناير 2024.

وبدأ التقديم لـ الحج السياحي 1445 بعد اعتماد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي هذا العام، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

ووضعت اللجنة العليا للحج والعمرة هذه الضوابط، بمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويرها.

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 1445

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

موسم الحج هذا العام

وتضمنت ضوابط الحج السياحي 1445 الإجراءات واجبة الإتباع من جانب الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية، كما أنها تعتبر ميثاقًا يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وتأتي في ضوء سعي الوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مستويات الحج السياحي وتوفير خدمات متميزة للحجاج بها.

ضوابط الحج السياحي 1445

إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج.

تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عامًا دون التقيد بشرط المحرم.

لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.

تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.