زفة بلدي وفرعوني لبابا نويل في شوارع الغردقة بمشاركة آلاف السياح

احتفل آلاف السياح بالكريسماس في شوارع الغردقة بالزي الفرعوني وزفة بلدي بالجمل والحصان وعربة بابا نويل وسط فرحة السياح ورقصوا على أنغام المزمار البلدي في جو من البهجة والفرحة والسعادة بالاحتفالات.



وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن آلاف السياح خرجو الي شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للاحتفال بالكريسماس لافتاً إلى أن الاحتفالات شهدت زفة بلدي و فرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان وارتدي السياح زي بابا-نويل والأزياء الفرعونية في جو احتفالي مبهج.

من جانبه كشف العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر عن أن احتفالات الكريسماس بشوارع الغردقة هي نوع من انواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي وأن آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية في شوارع الغردقة احتفالا بالكريسماس يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر وان مصر بلد الأمن والأمان وهي صورة مشرفة أمام العالم.

وأضاف أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر حتى منتصف الليل وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية وحفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي و فلكلور شعبي بخيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.