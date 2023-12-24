عمرو عبد الموجود يقترب من العودة لنادي الألومنيوم

يستعد اللاعب عمرو عبد الموجود حافظ، نجم فريق زوما، المنتمي لدوري الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لقيادة فريقه، خلال المواجهة المرتقبة ضد فريق الجزيرة، في إطار بطولة الماستر للهواة 2024.

وعاد "حافظ"، مجدداً لتدريبات فريقه الجماعية، أمس السبت، وذلك بعد إصابته في العضلة الضامة، خلال المباراة النهائية لبطولة إيليت لموسم 2023.

وفي سياق آخر، يفكر عمرو عبد الموجود، بشكل كبير في العودة مرة أخرى، إلى الملاعب المصرية، بعد إنتهاء بطولة الماستر للهواة، خاصة أن هناك مفاوضات جادة مع بعض أندية القسم الثاني في الدوري المصري، ومن ضمنها ناديه الأسبق الألومنيوم.

وتأتي هذه العروض من بعض الأندية للظفر بخدمات لاعب الكرة المصري عمرو عبد الموجود حافظ، وقائد نادي زوما، في ظل الأنباء التي تم تداولها بشأن فسخ عقد اللاعب مع فريق زوما، والانتقال للدوريات المصرية لكرة القدم، خاصة بعد المستويات الجيدة الذي قدمها الموسم الماضي.

يذكر أن عمرو عبد الموجود حافظ، هو لاعب كرة قدم، مصرى الجنسية، من مواليد محافظة قنا 21/5/1990، وقد بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف نادى الألومنيوم عام 2006 ثم انتقل بعدها نادى شبان قنا موسم 2011 ليستمر بالنادي حتى عام 2015 ، قبل أن ينتقل بعدها للمملكة العربية السعودية عبر بوابة فريق زوما.