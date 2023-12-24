الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل 15 جنديًا في معارك غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل 15 جنديا في معارك بغزة خلال 24 ساعة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

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رئيس منظمة الصحة العالمية يدين تدمير النظام الصحي في غزة

فيما أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل ضابط بسلاح المدرعات في معارك بشمال غزة.

فيما أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواتنا تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام.

وفي سياق متصل أدان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، "تدمير" النظام الصحي في غزة، واصفا إياه ب "المأساة"، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال جيبريسوس في تغريدة على منصة "اكس" إن تدمير النظام الصحي في غزة هو مأساة، ولكن في مواجهة انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح.

وأضاف "ستواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا في مجال الصحة العمل جنبًا إلى جنب معكم، لتوصيل الإمدادات، ودعم توفير الرعاية، ونقل المصابين بجروح خطيرة".

وأكد قائلا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وأشاد بالعاملين الطبيين في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة بشكل متزايد.

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