محلل سياسي: الصراعات الحالية أظهرت قادة جددًا للنظام العالمي

كشف الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، عن أن النظام العالمي يعاني العديد من الصراعات، موضحًا أنه وبسبب هذه الصراعات قد يتم تشكيل خريطة العالم من جديد، وبالأخص خريطة الشرق الأوسط.

الازمة الفلسطينية

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، أن هناك قادة جدد ظهروا لهذا النظام الدولي المضطرب، وذلك بسبب الصراعات السياسية الحالية بين دول العالم وبالأخص الصراعات في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الخيار العسكري مازال متاحًا للكثير من الدول، وهذا ما نشاهده في الشرق الأوسط، من خلال الازمة الفلسطينية، والإضطرابات التي يشهدها بحر الصين الجنوبي بين تايوان والصين.

وأضاف "علي"، أن المنطقة العربية مقبلة على بعض التحولات التي تحتاج إلى تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحول، مشيرًا أن الولايات المتحدة تراجعت في السنوات الأخيرة بخصوص حل المشكلات القائمة في الشرق الأوسط.

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن ما يحدث في غزة أمر غير مسبوق في تاريخ الصراعات وفي تاريخ الانتهاكات والجرائم.

وأضاف رامي عبده- في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة) الإخبارية- "أن الاحتلال يقوم بعمليات قتل جماعي منظم وبشكل واسع وإبادة جماعية لسكان غزة، حيث نتحدث عن 14 ألف قتيل في غزة خلال شهر دون اعتبار لأية قوانين"، مشيرا إلى أن هناك استهدافا واضحا ومنظما للأطفال، حيث إن عدد الأطفال الذين استشهدوا يمثل 40% من عدد الضحايا الإجمالي وهو عدد غير مسبوق، كما أن عدد الضحايا يوازي نصف عدد الجرحى، وهو أيضا عدد غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب.

وأكد أن عمليات التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال من شمال غزة إلى جنوبها هو أمر عمل عليه الاحتلال منذ اليوم الأول من الحرب ومازال حتى هذه اللحظة يمارسه، عبر استهداف سبل الحياة الموجودة في قطاع غزة من آبار المياه والمخابز وغيرها، والتي تعد جريمة نكراء.

وتابع: "إن غزة لم تسقط ولكن من سقطت بالفعل هي المبادئ الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتي كان المجتمع الدولي قد عمل على إنشائها على مدار سنوات، ولكنها لم تفعل شيئ في هذه الكارثة للأسف".