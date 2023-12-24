تألق فرق يد المقاولون ..وطائرة الذئاب تهزم الزهور
فى إطار فعاليات بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد تمكن فريق كرة يد المقاولون العرب مواليد ٢٠١٥ من تحقيق الفوز على فريق نادي هليوبولس بنتيجة 43_16.
يدرب الفريق محمود محسن والإداري أحمد مختار ورئيس الجهاز عادل عبد الحليم.
في سياق متصل، استطاع فريق المقاولون العرب مواليد 2008 بنين بتحقيق انتصار على نادي تيراتيورن بنتيجة 51_24، في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد.
ويقوم بتدريب الفريق ك تامر مدبولي والإداري احمد مختار ورئيس الجهاز عادل عبد الحليم.
الطائرة المقاولون تهزم الزهور
أنتصر فريق المقاولون لتحت ١٢ سنة للكرة الطائرة على نادي زهور مدينة نصر بنتيجة ٢ / ١ في إطار مباريات مهرجان منطقة القاهرة.
يرأس الجهاز المدير الفني كابتن/ أحمد جوده ، مدرب الفريق كابتن/ مصطفي عبد النبي ، ومدير قطاع الناشئين/ كابتن أحمد مبارك.