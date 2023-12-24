أزهر سوهاج ينعى طالبًا بمعهد طما توفي بحادث سير

تنعى الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور محمد حسنى، مدير عام العلوم العربية والشرعية، الطالب يوسف عثمان حسن، الصف الثاني الثانوي العلمي بمعهد بنين طما، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

وتتوجه قيادة المنطقة بخالص الدعوات للمولى -عز وجل- أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على الطالب سيف إيهاب أبو ضيف، الصف الثاني الثانوي العلمي، الذى أصيب في الحادث ذاته.

وتقدم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وفدا لأداء واجب العزاء بقرية الشوكا، لعائلة الطالب يوسف حسن عثمان، الطالب بالصف الثاني الثانوي العلمي معهد بنين طما، والذى توفي أمس السبت إثر تعرضه لحادث سير، كما اطمأن الدكتور حمادي هاتفيًّا على الحالة الصحية للطالب سيف إيهاب أبوضيف، الصف الثاني الثانوي العلمي، والذي أصيب بالحادث ذاته.



