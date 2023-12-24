لقاء توعوي تحت شعار "الوعي حياة" لأعضاء أندية التطوع والمرأة بسوهاج

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بسوهاج لقاء توعوي لاعضاء اندية التطوع والمرأة تحت شعار ( الوعي حياة ) وذلك بالإشتراك مع مشيخة الازهر الشريف ( مركز الازهر العالمي للفتوي الإلكترونية ) .

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية واعقبه بعض آيات من الذكر الحكيم ثم تلاه كلمة يسري كفافي وكيل المديريه للشباب الذى رحب بالحضور الكريم وأوضح الدور الفعال المقدم من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لمشاركة الشباب في فاعليات الأنشطة المختلفة لجميع الفئات .

وتم عرض فيديو إنجازات الدولة المصرية بمحافظة سوهاج وكذا تم عرض برزنتيشن عن أهم الأنشطة المنفذة بمديرية الشباب والرياضه خلال عام ٢٠٢٣ .

حاضر اللقاء الدكتور الأمير عبد العال محمود علي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الذي أوضح أن إنجازات الدولة المصرية مكتسبات هامة ومشاريع تنموية وحيوية في كافة المجالات شملت معظم نجوع وقرى ومراكز ومدن المحافظة ويجب الحفاظ عليها .

وكان اللقاء حول المحاور التالية:

-مفهوم الوعي.

-مفهوم الوعي من خلال القرآن والسنة.

-العلاقة بين الوعي والثقافة.

-أهم المفاهيم والحقائق التي نتواصى بنشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا وأمتنا.

-مصادر بناء الوعي.

-الوعي الاجتماعي والسلوك الإنساني.

-دور الوعي في تحديد السلوك الإنساني.

-هل الوعي هو من يفرض السيطرة على سلوك الإنسان ؟

-عوامل الوعي المجتمعي.

-أثر الوعي الاجتماعي في حياة الفرد.

-أثر الوعي الاجتماعي في حياة المجتمع.

حضر فعاليات اللقاء النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب وسمعان القس نائبا عن نبافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاه وفضيلة الإمام رجب الوزير مدير منطقة الوعظ بسوهاج ممثلا عن الأزهر بالمحافظة ولفيف من الأحزاب السياسية وشباب أندية التطوع ومراكز شباب مصر وشباب yly .

ومن جانبة أشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بحسن التنظيم الجيد من قبل القائمين علي المشروع من الادارة العامة للشباب .

وأوضح محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما للتعاون مع الجهات الاخري مثل الازهر الشريف والكنيسة والوزارات المختلفة في المشروعات الخاصة بالشباب.