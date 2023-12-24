استشاري يكشف تطورات في علاج سرطان الرئة

كشف الدكتور عماد برسوم، استشاري علاج الأورام بجامعة نيوكاسل بإنجلترا، عن التطورات في علاج أورام الرئة، مشددًا على أن هناك تطورًا في علاج أورام الرئة، على ثلاثة مراحل الأولى إما جراحة وتكون جراحات صغيرة وأصبح هناك طرق كثيرة للجراحة والاستئصال.

كثرة الأبحاث حول أدوية أورام الرئة

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، أن الطريقة الثانية للعلاج هي الاشعاع وهو الشق الثاني من العلاج، مشددًا على أن نسبة العلاج منها تطورت وأصبحت أفضل بكثير مما مضى لأنها تموت خلايا الأورام دون أن تضطر بالانسجة المحيطة بها.

وأشار إلى أن العلاج الثالث هو الأدوية، مشيرًا إلى أن أصبح هناك أدوية كثيرة جدًا وفعالة تتسخدم في علاج أمراض الرئة، وكل عام يوجد تطور فيها وذلك بسبب كثرة الأبحاث حول أورام الرئة.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام، إن ورم الرئة يمكن أن يأتي في سن مبكر، ويجب على الشباب أخذ الاحتياطات اللازمة وإشغال وقتهم بما هو مفيد حتى لا يتركوا أنفسهم فريسة لمثل هذه الأمراض.

التدخين يسبب 90% من أورام الرئة

وأضافت “المشد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يسبب 90% من أورام الرئة، مشددة على أن التدخين السلبي له نفس تأثير التدخين الإيجابي.

الشباب يظن أن أورام الرئة لا تأتي إلا في سن متأخر وهذا غير صحيح

وأشارت إلى أنه في حالة ظهور كحة أو ضيق في التنفس يجب الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية، وكثيرا من الشباب يظن أن أورام الرئة لا تأتي إلا في سن متأخر وهذا غير صحيح، مضيفة: “يجب أن تنتشر التوعية بين الأشخاص بشأن الكشف المبكر عند ظهور أي عرض”.