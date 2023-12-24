المقاولون يهزم القناة بركلات الترجيح

فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2003 الفوز على فريق نادي القناة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب القناة في بطولة الجمهورية.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2003:

يقود فريق المقاولون، المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب الفريق و الكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.