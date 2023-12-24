بيراميدز يختتم استعدادته لمواجهة فيوتشر في كأس السوبر المصري بالإمارات

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في شكلها الجديد.

وأقيم المران على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبوظبي، واستمر لمدة ساعة واحدة، واشتمل على وحدات تدريبية خفيفة بهدف التعرف على أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وواصل الثلاثي إسلام عيسى وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل التدريبات التأهيلية على هامش المران في ظل تأكد الغياب عن لقاء فيوتشر بسبب عدم التماثل للشفاء من الإصابة.

كان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قد توجه بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم الرائع لبطولة السوبر المصري للأبطال بالإمارات، ومشيدا بحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيتها البعثة منذ لحظة وصولها.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن البطولة قصيرة وبها ٤ أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز ويسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفه تقديم كرة عالية ومميزة ويحقق الانتصار ويتأهل للنهائي.

أوضح المدير الفني أن البطولة عدد مبارياتها قليل وبالتالي في الإمكان تحقيق بطولة في وقت بسيط، وبيراميدز يسعى لأن يبذل مجهودا مضاعفا خاصة وأن فيوتشر فريق متميز ولاعبين أقوياء والمواجهة دائما بين الفريقين بها إثارة كبيرة، وبيراميدز وصل إلى أبوظبي وهدفه الفوز في اللقاء الأول ثم بعدها يكون التركيز على اللقاء الثاني، والفريق تركيزه منصب بالكامل على مواجهة فيوتشر المهمة.

باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز قدم كرة قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليا أو قاريا ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة، وبيراميدز لعب آخر مباريات نهائية في كأس مصر والسوبر المصري ويسعى لأن يتوج باللقب، ومطالبا الحكام بأن يقدموا الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات مثلما ستسعى الفرق الأربعة لأن تقدم أفضل ما لديها في البطولة.

شدد على أن الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها وتحديدا غياب أحمد الشناوي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وغيرهم من العناصر الأساسية، ولكن المجموعة الحالية يثق فيها كثيرا وفي قدرتها على تحقيق الانتصار في اللقاء الأول ثم التركيز في النهائي بعدها، مشددا على أن الفرق تحضر جيدا لكأس السوبر وهدفه الفوز باللقب، ومنذ بداية الموسم لم يلعب الفريق مباراة واحدة بصفوف مكتملة بسبب الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، وبيراميدز وصل لأبوظبي بخطة واضحة وبثقه في تحقيق اللقب.

باتشيكو أشار إلى أن الفريق لعب مباريات كل ٣ أيام ولم يخسر سوى مباراة واحدة في دوري الأبطال رغم أنه كان الأفضل، والفريق يدخل المباريات بهدف واحد وهو الفوز بجميع المباريات.

في حين قال أحمد الشناوي حارس مرمى

نادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر في بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير في باقي لقاءات البطولة.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة في أبوظبي وبالفعل تواجد الجميع في الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا في لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

الشناوي أوضح أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.