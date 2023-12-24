الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ اقتصاد: الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع في الأسعار (فيديو)

الأسعار
الأسعار

أكد الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار، مشددًا على أن القدرات الشرائية للعملات العالمية التي تراجعت بشكل كبير مؤخرا، تسببت في ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة عالميا.

الحكومات الأوروبية والارتفاع الجنوني في الأسعار

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خبير اقتصادي: “سندخل مرحلة التشديد وهي رفع اسعار الفائدة"

وأشار عبداللطيف درويش خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن تراجع القدرات الشرائية للعملات العالمية بشكل كبير، تسبب في ارتفاع نسبة البطالة عالميا، موضحًا أن حرب روسيا على أوكرانيا أدت لتراجع قيمة العملات الأوروبية، مما تسبب فى فرض حالات التقشف.

وأوضح أن حرب روسيا على أوكرانيا سبب في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وفشل الحكومات فى السيطرة عليھا، منتقدًا ربط الاقتصاد بالسياسة منھا خضوع الاقتصاد لمعايير غير منطقية حرصا من السياسيين على العملية الانتخابية فى بلادھم والحصول على الأصوات، إضافة إلى المواقف المتباينة للدول الأوروبية حول النزعات ودعم الولايات المتحدة لبعضھا مع الحرب على غزة والتصدى لبعضھا من الحرب على أوكرانيا.

أكد د. مدحت نافع، استاذ التمويل وخبير اقتصادي، أن الصناعة تعاني من التمويل وسندخل مرحلة التشديد وهي رفع اسعار الفائدة، موضحًا أن معدل التضخم انخفض لـ35% وهذا الانخفاض لا يغني عن التشديد، مؤكدًا أن البنك الدولي أكد أن النمو الاقتصادي في خطر.

اقتصادي يكشف حقيق التعويم الفترة المقبلة:

وأوضح أنه في عام 2016  كان هناك إصلاح مالي وكان هناك محاولة معالجة الخلل في نظام المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان لابد لكي تتم هذه المرحلة بشكل جيد أن يتم العمل على تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وكان يصح أن يتبعها العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وشدد خبير اقتصادي، على أن هذه الإجراءات استقطبت أموال ساخنها كثيرة ولم تستقطب الأموال، وجاء ذلك خلال مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأضاف أن مصر تحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الإصلاحات النقدية، مشددًا على أن الأموال الساخنة مطلوبة ولم يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، منوهًا بأن كان لابد من تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبية.

وأشار إلى أن جانب كبير من صادراتنا معتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، متابعًا: "مصر عمرها ما عملت تعويم حر.. ولن يحدث".

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