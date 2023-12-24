نقيب المحامين بالفيوم ينعى وكيل نيابة البندر 

نعى حازم طه عبد العليم ، نقيب المحامين بمحافظة الفيوم ، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين بالفيوم ، بخالص التعازي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار محمد حمدى وكيل النائب العام بالفيوم، الذى توفى أثر حادث أليم أثناء حضوره للعمل بالنيابة العامة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

كما ندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل لزميله وكيل النائب العام الذى أصيب فى الحادث الاليم مع المغفور له ويتلقى الان العلاج من الاصابه .

انقلاب السيارة

وكان وكيل نيابة البندر قد لقى مصرعه وأصيب وكيل نيابه اخر ، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينه دمو ،غرب محافظة الفيوم

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب . وعلي الفور انتقلت قوة الشرطه وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن مدينه دمو ،

وأسفر الحادث عن مصرع وكيل نيابه " محمد حمدي عبدالله " 30 سنه وتم نقل الجثه إلى مستشفى التامين الصحي ، وإصابة زميله وكيل نيابه ، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة،

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.