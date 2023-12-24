الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقتصادي: هناك بعض التباطؤ الاقتصادي في 2024 (فيديو)

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

أكد  عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، أن حركة الاستثمار العالمية، قد تشهد تباطؤ، بسبب التوتر الذي يسيطر على الكثير من دول العالم.

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وقال “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن الإستثمارات ستتجه إلي الأسهم طويلة المدى، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحداث التي قد تحدد وجهة المستثمرين، مثل الذهب الذي سيجذب العديد من المستثمرين.

وأشار إلى أن صناديق الإستثمار العالمية، قد تتجه للإستثمار في الذهب في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك تتحول في الإستثمار في الدولار في النصف الثاني من العام.

وواصل أن   هناك بعض التباطؤ الاقتصادي في 2024، حيث نشهد معدلات عاليه لخفض الفائدة، وسيستفيد الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2024، ولكن في النصف الأول قد يشهد تراجعا بسبب تراجع المستثمرين.

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