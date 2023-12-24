العاهل البحريني يؤكد اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين بلاده والسعودية

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بما يربط بين بلاده والسعودية من علاقات تاريخية متجذرة وراسخة وما وصل إليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى رفيع على كافة المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات الشعبين .

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالسفير السعودي لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالبحرين، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، وأشاد الملك حمد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تطوير العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وبما تشهده المملكة من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) .

ومنح الملك حمد ، السفير السعودي "وسام البحرين" من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهود السفير سلطان وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر .

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن شكره للملك حمد لما يوليه من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية بين البلدين والشعبين.

وفي السياق ذاته ، أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع البحرين والسعودية من علاقات مميزة تستند إلى روابط أخوية متينة رسختها المواقف والرؤى المشتركة، مشيدا بمستوى الشراكة والتعاون والتنسيق بين البلدين .

جاء ذلك خلال لقائه بالأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، حيث أشاد الأمير سلمان بجهود السفير السعودي لدى المنامة في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي، مشيرا إلى حرص البحرين الدائم على مواصلة تنمية العلاقات والدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملا على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.