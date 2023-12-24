إعلان نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو بدورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 47 طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، و13 مشرفًا ومشرفة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للبلياردو.

نتائج بطولة البلياردو

وأسفرت نتائج بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو بدورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين عن الآتي:

نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة:

المركز الأول: أحمد محمد أحمد (جامعة الإسكندرية)

المركز الثاني: علي حسام علي (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث: عبد الرحمن عطيه (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث مكرر: محمد أسامه بدر (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)

نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات:

المركز الأول: جنى أشرف (جامعة حلوان)

المركز الثاني: بونيتا جورج (جامعة السلام)

المركز الثالث: سمية حمادة (جامعة السلام)

المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد (جامعة حلوان)

نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة:

المركز الأول: عمر رامي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

المركز الثاني: محمد حسام (التعليم العالي)

المركز الثالث: جون كمال (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال (التعليم العالي)

إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للإسكواش بدورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للإسكواش، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة مائة طالب وطالبة من 22 جامعة مصرية و30 مشرفًا ومشرفة.

وأسفرت نتائج البطولة عن التالي:

نتائج الفردى للسيدات:

- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- ⁠المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- ⁠المركز الثالث: سلمى الطيب ( الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- ⁠المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة)

**نتائج فردى للرجال:

- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير)

- المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية)

- المركز الثالث مكرر: سيف تامر (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

** نتائج الفرق:

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثالث: جامعة حلوان.

- المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.