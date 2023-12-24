إحباط غسل 50 مليون جنيه حصيلة إتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول"–له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة).

وجاء ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.