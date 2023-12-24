مجلس جامعة الفيوم يناقش مميزات الاختبار الإلكترونى

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب مجلس شئون التعليم والطلاب وبحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس ناقش خطاب مدير مركز معلومات الجامعة بشأن النقاط التي تميز الاختبار الالكتروني عن نظيره الورقي من حيث طبيعة الأسئلة وطرق الإجابة.

وأضاف أنه تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص لائحة برنامج إعداد معلم العلوم التربوية والسياحية تخصص ريادة الأعمال،

وناقش المجلس مذكرة التفاهم المقترحة بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة مهارات لطلاب السنة النهائية.

مؤتمر فى اسبانيا

ومن جهه أخرى تم اختيار الدكتور احمد جابر شديد استاذ الجيولوجيا و رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثا رئيسيا فى القمة الدولية للبنية التحتية والمقرر عقد ه بمدينة فالنسيا فى اسبانيا فى الفترة من 26 الى 28 اغسطس العام القادم.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن هذه القمة تهدف الى ان تصبح المؤتمر السنوى الرائد فى المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية والجيولوجيا.واضاف ان المؤتمر يتناول عدد من المحاور اهمها الهندسة الجيوتقنية والهندسة الجيولوجية البيئية والجيولوجيا التحت سطحية والانفاق والبناء تحت الارض وانظمة الحماية من المخاطر والمخاطر الطبيعية ونظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات الثورة الصناعية والمسح الجيولوجى والهندسة البلدية والحضرية وانشاءات التربة والجيوتقنية .

ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الامريكية –كندا- تايوان- اسبانيا – انجلترا- سنغافورة- الصين- الهند – ايطاليا- ايرلندا- كولومبيا- باكستان- ماليزيا .

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