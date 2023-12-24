الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعلان نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» بجامعة كفرالشيخ

مسابقة المبادرات
مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12»

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» ، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية االدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  و إشراف الدكتور  رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، و تنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

و فازت مبادرة " ايكو بلاستيك  Eco Plasti"  بالمركز الأول بمشاركة الطلاب مريم هاني بديع كلية العلوم ، محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة ، عمر إبراهيم محمد العشري كلية الحاسبات والمعلومات،  محمود شريف مسعد فرحات كلية  الهندسة ، تقى عصام إسماعيل محمود كلية الطب البيطري.

و حققت المركز الثانى مبادرة " مسهم " بمشاركة الطلاب محمد السيد منصور كلية التمريض، مهند أحمد الجداوي كلية الذكاء الاصطناعي،  سها إبراهيم علي كلية الألسن.    

الجريدة الورقية