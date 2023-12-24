إعلان نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» بجامعة كفرالشيخ

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» ، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية االدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، و تنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

و فازت مبادرة " ايكو بلاستيك Eco Plasti" بالمركز الأول بمشاركة الطلاب مريم هاني بديع كلية العلوم ، محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة ، عمر إبراهيم محمد العشري كلية الحاسبات والمعلومات، محمود شريف مسعد فرحات كلية الهندسة ، تقى عصام إسماعيل محمود كلية الطب البيطري.

و حققت المركز الثانى مبادرة " مسهم " بمشاركة الطلاب محمد السيد منصور كلية التمريض، مهند أحمد الجداوي كلية الذكاء الاصطناعي، سها إبراهيم علي كلية الألسن.