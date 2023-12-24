ورشة عمل حول" إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات" بمعهد البحوث بالفيوم

نظم قسم الدراسات الزراعية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فى جامعة الفيوم ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

وحضر الورشة الدكتور عدلي سعداوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، والدكتور أحمد فؤاد المغازي والدكتور ناصر الشريعي، والدكتور محمد سعيد العميد السابق للمعهد، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك اليوم الأحد .

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد المغازي، أن هدف الورشة هو رفع الوعي لطلاب الماجستير والدبلومات بالمعهد وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك في إطار خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.

وتناول الدكتور عدلي سعداوي كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتطبيقاتها، مع التركيز على تقييم الجدوى الاقتصادية واستغلال الموارد بشكل أفضل.

وأشار إلى أن 60% من ثروة المجتمعات تكمن في البشر، كما قدم عرضًا حول مقومات وعناصر المشروعات الناجحة، مؤكدًا أهمية الأخذ في اعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية.

وفي ختام الورشة، تم تكريم الدكتور عدلي سعداوي تقديرًا لجهوده.

رئيس الجامعة السابق فى مؤتمر باسبانيا

ومن جهه اخرى تم اختيار الدكتور احمد جابر شديد استاذ الجيولوجيا و رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثا رئيسيا فى القمة الدولية للبنية التحتية والمقرر عقد ه بمدينة فالنسيا فى اسبانيا فى الفترة من 26 الى 28 اغسطس العام القادم.

واكد الدكتور احمد جابر شديد ان هذه القمة تهدف الى ان تصبح المؤتمر السنوى الرائد فى المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية والجيولوجيا.واضاف ان المؤتمر يتناول عدد من المحاور اهمها الهندسة الجيوتقنية والهندسة الجيولوجية البيئية والجيولوجيا التحت سطحية والانفاق والبناء تحت الارض وانظمة الحماية من المخاطر والمخاطر الطبيعية ونظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات الثورة الصناعية والمسح الجيولوجى والهندسة البلدية والحضرية وانشاءات التربة والجيوتقنية .

ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الامريكية –كندا- تايوان- اسبانيا – انجلترا- سنغافورة- الصين- الهند – ايطاليا- ايرلندا- كولومبيا- باكستان- ماليزيا .

5

6