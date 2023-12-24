الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة بناء دون ترخيص فى أبوتشت شمال قنا

إزالة بناء دوت ترخيص
إزالة بناء دوت ترخيص بأبوتشت

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، نظمت، اليوم الأحد، حملة مكبره لإزالة المباني المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف عبد الباقي، أنه تم رصد أعمال بناء بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى لشدة خشبية بالدور الأرضى في قرية النجمة والحمران ، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ورئيس الوحدة المحلية لقصير بخانس مع شرطة المرافق، وتمت الإزالة الفورية ومصادرة الخلاطة للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص.

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