وولفرهامبتون يعمق جراح تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح لاعبي وولفرهامبتون في الضغط على دفاعات تشيلسي مع بداية الشوط الثاني، حتي أحرزوا الهدف الأول في الدقيقة 51 من خلال اللاعب ماريو ليمينا، فيما أضاف زميله مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

فيما قلص كريستوفر نكونكو النتيجة للبلوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 2/1.

وكان تشيلسي قد سيطر على مجريات المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 69%، بينما جاءت نسبة 31% للذئاب، لكن البلوز لم تنجح في التسجيل على الرغم من هذه السيطرة.

ونجح وولفرهامبتون في رفع رصيده للنقطة 22 في المركز الـ11، بالتساوي مع تشيلسي في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن مواجهة وولفرهامبتون وتشيلسي انطلقت في الـ 3 من عصر اليوم الأحد، حيث يشهدها ملعب مولينيكس معقل الذئاب.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

فيما جاء في خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

بينما أتي في خط الوسط: جوشوكو، كونور جالاجير، رحيم ستيرلينج، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

خط الهجوم: أرماندو بروخا.

فيما جاء تشكيل الذئاب خلال مواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط ىالدفاع: توتي جوميز، كريج داوسون، ماكس كيلمان.

خط الوسط: ريان نوري، جواو جوميز، ماريو ليمينا، نيلسون سيميدو، بابلو سارابيا، هوانج هي تشان.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.