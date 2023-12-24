الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار (شاهد)

أكد الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أنّ الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار.

وقال “درويش” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن انخفاض القدرات الشرائية للعملات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة فى دول العالم.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالات التقشف وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الحكومة على السيطرة عليها، لافتا إلى أن الاقتصاد يخضع لمعايير سياسية غير منطقية نتيجة حرص السياسيين على العملية الانتخابية، والحصول على الأصوات، وبالتالى تكون هناك قرارات لا تتماشي مع النمو الاقتصادي، وأيضا المواقف الأوروبية من النزاعات وتشجيع الولايات المتحدة على النزاعات فى العالم فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية.

وواصل درويش أن هذا الأمر أدى الى تحامل العديد من الاقتصاديات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبالتالي عدم وجود استعداد لهذه الاقتصاديات فى مواجهة هذا التكاليف للحروب أدى إلى مشكلات كبيرة.

اسبانيا تواجه موجة غلاء أسعار

وفي سياق آخر، تواجه إسبانيا موجة غلاء جديدة فى ظل الاستعداد للاحتفال بالكريسماس، وارتفعت أسعار بعض السلع مثل سمك النازلى والمحار، ولكن العنب كان الأكثر ارتفاعا حيث زاد سعره 227% خلال الشهرين الماضيين ، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسبان زادت نسبة إنفاقهم على المشتريات عبر الانترنت بنسبة 10% خلال عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن البرنقيل" نوع من المحار"، والمحار وسمك النازلي هي الأطعمة التي ترتفع أسعارها أكثر في الفترة الأخيرة نحو عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد، في حين أن الأناناس والملفوف الأحمر هي الأطعمة التي تسجل أكبر انخفاض، وفقًا لأخر بيان نشرته جمعية المستهلكون والمستخدمون (OCU).

على وجه التحديد، كان العنب أكثر المنتجات الغذائية التى شهدت ارتفاع فى الاسعار ، حيث زاد بنسبة 227 %، ويليه البرنقيل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر بعد زيادة بنسبة 68.8%، يليه المحار (+36.9%)، سمك النازلي (+29.7%)، المحار (+11.6%). )، الدنيس (+8.6%)، القاروص (7.6%)، لحم الضأن (+6.8%).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة عشاء عيد الميلاد هذا العام تزيد في المتوسط ​​بنسبة 1.2% عما كانت عليه في عام 2022، ومقارنة بعام 2015، ارتفع متوسط ​​الأسعار بأكثر من 47% في تسع سنوات.

وفقًا لجمعية المستهلكون والمستخدمون ، فقد تسارع ارتفاع أسعار المنتجات الـ 16 التي تشكل سلة عيد الميلاد في الأسابيع الأخيرة. في المتوسط، أصبحت هذه المنتجات أكثر تكلفة بنسبة 10% عما كانت عليه عندما تم تسعيرها لأول مرة، وتبلغ تكلفتها حوالي 5% مقارنة بما كانت عليه قبل 10 أيام فقط.