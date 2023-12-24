الفنان أحمد حسام: مهرجان الجونة يهتم بكل الفئات العمرية

قال الفنان أحمد حسام، إن دورة مهرجان الجونة هذا العام شهدت اهتمامًا بكل الفئات العمرية، بداية من الأطفال الذين تم تخصيص هذا البرنامج لهم، وصولًا إلى الشباب الذين تم إعداد برنامج “جونة إيميرج” خصيصاً لهم ولتطوير.

أضاف أحمد حسام، أن دورة هذا العام من المهرجان شهدت تخصيص فيلمين ضمن برنامج "التعليم والسينما"، موضحة أهمية البرنامج في إكساب الأطفال الثقافة السينمائية منذ الصغر ومشاهدة أنواع مختلفة ومتنوعة من الأفلام وليس الأفلام التجارية فقط.

أكد أحمد حسام أن المهرجان دعم القضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة وشهداء غزة، شيء نبيل، مضيفة: "سعيدة جدا هذا العام بمشاهدة أفلام فلسطينية حصلت من قبل على جوائز عالمية، حتى تساهم في نقل القضية الفلسطينية ورسالتها بشكل جميل ورائع للعالم الغربي الذي يتابع السينما بشكل قوي، فموضوع الثقافة يؤثر فيهم".